Сенат утвердил Скотта Бессента на пост министра финансов США

62-летний Скотт Бессент утвержден на пост министра финансов США американским Сенатом: его кандидатуру поддержали 68 сенаторов, 29 проголосовали против, сообщает The Hill.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сказал после голосования о Бессенте: "Он привнесет в свою новую должность богатый опыт работы в частном секторе экономики и на рынках, а также заботу о нуждах работающих американцев". Он назвал Бессента примером "американской мечты в действии".

Как отмечала ранее Русская служба BBC, Скотт Бессент – уроженец Южной Каролины, окончил Йельский университет и начал свою карьеру в Brown Brothers Harriman, одной из старейших инвестиционных компаний в США. Он прославился в 1990-х годах, когда делал ставки против британского фунта и японской иены. В это время Бессент работал на Джорджа Сороса, крупного спонсора Демократической партии. В 2011 году Бессент был нанят Соросом на должность главного инвестиционного директора его фонда Soros Fund Management. Четыре года спустя Бессент основал свой собственный фонд Key Square Capital Management. Он также преподавал экономическую историю в Йельском университете, был членом Совета по международным отношениям и попечителем Института Рокфеллера. Когда-то он был одним из крупных спонсоров Демократической партии, но в 2024 году Бессент безоговорочно поддержал Трампа и его экономическую политику. В ходе предвыборной кампании он заявил избирателям, что Трамп откроет "новый золотой век с дерегулированием, дешевой энергией и низкими налогами".

Новому главе министерства финансов предстоит разбираться со многими серьезными проблемами. Одна из них – налоговые льготы, введенные во время первого срока Трампа в Белом доме. В интервью Fox News незадолго до выборов Бессент заявил, что его главный приоритет – не допустить, чтобы истек срок действия налоговых льгот. Еще один вопрос – обещанные Дональдом Трампом изменения в торговой политике: избранный президент говорил, что введет масштабные пошлины на все товары, ввозимые в страну.

Бессент – ярый сторонник криптоиндустрии. Если его кандидатуру одобрит Сенат, то у Бессента есть все шансы стать первым министром финансов, открыто поддержавшим криптовалюты.

Экономисты отмечают, что новому министру финансов придется столкнуться с серьезными проблемами. В частности, именно его ведомство отвечает за соблюдение санкционной политики против России, напоминает BBC. А в том случае, если Трамп начнет новые торговые войны с Китаем, Мексикой или Европой, Бессенту предстоит успокаивать финансовые рынки.

При всей безусловной лояльности Трампу Бессента многие называют умеренным кандидатом. Уже после выборов он предлагал обсуждать налоговые предложения Трампа в Конгрессе и говорил, что любые тарифные изменения должны вводиться поэтапно.