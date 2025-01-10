Состав администрации президента США Дональда Трампа и ключевые назначения
Незадолго до вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа сайт телеканала Fox News опубликовал список его администрации и список ключевых назначений.
Несмотря на то, что инаугурации осталось всего десять дней, этот список по-прежнему нельзя назвать полным. Хотя, по всей видимости, он является наиболее полным из публиковавшихся ранее.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Глава администрации Белого дома – Сьюзи Уайлз
Советник по национальной безопасности – Майкл Уолц
Юрисконсульт Белого дома – Уильям Макгинли
Директор по коммуникациям – Стивен Чунг
Директор по кадрам президента – Серджио Гор
Директор Совета по внутренней политике – Винс Хейли
Директор Национального экономического совета Белого дома – Кевин Хассетт
Пресс-секретарь – Каролина Ливитт
Помощник президента и секретарь аппарата – Уильям Оуэн Шарф
Помощник президента и первый заместитель советника по национальной безопасности – Алекс Вонг
Глава офиса советника Белого дома – Дэвид Уоррингтон
Заместитель помощника президента и старший директор по борьбе с терроризмом – Себастьян Горка
Заместитель начальника штаба – Дэн Скавино
Заместитель начальника штаба по политике и советник по внутренней безопасности – Стивен Миллер
Заместитель начальника штаба по законодательным, политическим и общественным вопросам – Джеймс Блэр
Заместитель начальника штаба по коммуникациям и кадрам – Тейлор Будович
Советник президента – Алина Хабба
Старший советник по арабским и ближневосточным делам – Массад Булос
Старший советник по торговле и производству – Питер Наварро
Помощник президента и заместитель начальника штаба по операциям – Уильям "Бо" Харрисон
Исполнительный директор Совета советников президента по науке и технологиям – д-р Линн Паркер
Исполнительный директор Совета советников президента по цифровым активам – Бо Хайнс
Старший советник по вопросам политики в области искусственного интеллекта в Управлении политики в области науки и технологий Белого дома – Шрирам Кришнан
Исполнительный продюсер крупных мероприятий и публичных выступлений – Джастин Капорале
Старший советник секретаря – Александра Прейт
Директор по планированию политики – Хантер Макмастер
Заместитель начальника штаба – Кори Альви
Помощник президента и старший советник – Стэнли Э. Вудворд-младший
Помощник президента по политике – Роберт Гэбриел-младший
Помощник президента и заместитель начальника штаба по стратегической реализации – Николас Ф. Луна
МИНИСТРЫ И ЗАММИСТРОВ
Госсекретарь – Марко Рубио
Министр обороны – Пит Хегсет
Министр армии – Дэниел Дрисколл
Министр финансов – Скотт Бессент
Министр внутренней безопасности – Кристи Ноэм
Министр внутренних дел – Дуг Бергум
Министр здравоохранения и социальных служб – Роберт Ф. Кеннеди-младший
Министр энергетики – Крис Райт
Министр транспорта – Шон Даффи
Министр торговли – Говард Лютник
Министр труда – Лори Чавес-Деремер
Министр просвещения – Линда Макмахон
Министр жилищного строительства и городского развития – Скотт Тернер
Министр сельского хозяйства – Брук Роллинз
Министр по делам ветеранов – Дуг Коллинз
Заместитель госсекретаря – Кристофер Ландау
Заместитель министра внутренней безопасности – Трой Эдгар
Заместитель министра здравоохранения и социальных служб – Джим О'Нил
Заместитель секретаря Министерства сельского хозяйства – Стивен Александр Ваден
Заместитель секретаря обороны – Стивен Файнберг
Заместитель министра обороны по политике – Элбридж "Бридж" Колби
Заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению – Майкл Даффи
Заместитель министра обороны по исследованиям и инжинирингу – Эмиль Майкл
Заместитель секретаря министерства финансов США – Майкл Уильям Фолкендер
Советник Госдепартамента – Майкл Нидхэм
Директор по планированию политики в Госдепартаменте – Майкл Антон
Заместитель госсекретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде – Джейкоб Хелберг
Помощник министра обороны по вопросам здравоохранения – Кит Басс
Начальник штаба министра обороны – Джо Каспер
Начальник штаба министерства финансов США – Дэниел Кац
Заместитель начальника штаба министерства финансов США – Саманта Шваб
Специалист Госдепартамента – Тэмми Брюс
Заместитель секретаря по делам мемориалов в министерстве по делам ветеранов – Сэм Браун
АГЕНТСТВА, ДЕПАРТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРЫ
Администратор Агентства по охране окружающей среды – Ли Зельдин
"Пограничный царь", ответственный за укрепление южной границы США – Том Хоман
Департамент эффективности государственного управления – Илон Маск, Вивек Рамасвами
Администратор служб Medicare и Medicaid – Мехмет Оз
Директор административно-бюджетного управления – Рассел Воут
Директор Управления по законодательным вопросам – Джеймс Брейд
Директор Управления по политическим вопросам – Мэтт Брассо
Директор Управления по связям с общественностью – Алекс Лэтчем
Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – Джаред Айзекман
Глава Управления правовой политики министерства юстиции – Аарон Рейц
Начальник штаба министерства юстиции – Чад Мизелль
Администратор Федерального управления железных дорог – Дэвид Финк
Директор Управления кадров США – Скотт Купор
Директор Управления по политике в области науки и технологий Белого дома – Майкл Крациос
ПОСЛЫ
Посол США в ООН – Элиз Стефаник
Посол США в NATO – Мэтью Уитакер
Посол США в Израиле – Майк Хакаби
Посол США в Великобритании – Уоррен Стивенс
Посол США во Франции – Чарльз Кушнер
Посол США в Бельгии – Билл Уайт
Посол США в Италии – Тилман Фертитта
Посол США в Дании – Кен Ховери
Посол США в Швейцарии – Каллиста Гингрич
Посол США в Австрии – Артур Грэм Фишер
Посол США в Хорватии – Николь Макгроу
Посол США в Люксембурге – Стейси Файнберг
Посол США в Испании – Бенджамин Леон-младший
Посол США в Нидерландах – Джо Пополо
Посол США в Швеции – Кристин Торетти
Посол США в Эстонии – Роман Пипко
Посол США в Мальте – Сомерс Фаркаш
Посол США в Португалии – Джон Арриго
Посол США в Святом Престоле – Брайан Берч
Посол США в Китае – Дэвид Пердью
Посол США в Японии – Джордж Эдвард Гласс
Посол США в Турции – Том Барак
Посол США в Греции – Кимберли Гилфойл
Посол США в Мексике – Рон Джонсон
Посол США в Панаме – Кевин Марино Кабрера
Посол США в Чили – Брэндон Джадд
Посол США в Уругвае – Лу Ринальди
Посол США в Доминиканской Республике – Лия Фрэнсис Кампос
Посол США в Содружестве Багамских Островов – Гершель Уокер
Посол, помощник государственного секретаря и начальник протокола США – Моника Кроули
ПОСЛАННИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Посланник на Ближнем Востоке – Стивен Виткофф
Специальный посланник по Украине и России – Кит Келлогг
Специальный посланник президента по делам заложников – Адам Болер
Специальный посланник США в Соединенном Королевстве – Марк Бернетт
Специальный посланник США в Латинской Америке – Маурисио Клавер-Кароне
Торговый представитель США – Джеймисон Грир
Заместитель специального посланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке – Морган Ортагус
ПРОКУРАТУРА И СУДЫ
Генеральный прокурор США – Пэм Бонди
Заместитель генерального прокурора – Тодд Бланш
Генеральный солиситор США – Дин Джон Сауэр
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка – Джей Клейтон
Помощник генерального прокурора по антимонопольному отделу министерства юстиции – Гейл Слейтер
Помощник генерального прокурора по гражданским правам министерства юстиции – Хармит Диллон
Помощник генерального прокурора по гражданским правам в министерстве юстиции – Лео Террелл
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Директор ЦРУ – Джон Рэтклифф
Директор ФБР – Кэш Патель
Директор национальной разведки – Талси Габбард
Комиссар Таможенной и пограничной службы США – Родни Скотт
Исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) – Калеб Вителло
Администратор Агентства по борьбе с наркотиками США – Чад Хронистер (отозван, уточняется)
Консультативный совет по разведке – Девин Нунес
Секретарь ВМС – Джон Фелан
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Директор Национального института здравоохранения – Джей Бхаттачарья
Директор CDC – Дэйв Уэлдон
Комиссар FDA – Марти Макари
Генеральный хирург – Джанет Нешейват
ЭКОНОМИКА
Комиссар Налоговой службы – Билли Лонг
Администратор Управления по делам малого бизнеса – Келли Леффлер
Комиссар Администрации социального обеспечения – Фрэнк Бисиньяно
"Царь" искусственного интеллекта и криптовалют Белого дома – Дэвид Сакс
Генеральный юрисконсульт Бюджетного управления – Марк Паолетта
Начальник штаба Бюджетного управления – Эд Мартин
Помощник секретаря по налоговой политике – Кен Кис
КОМИССИИ
Председатель Федеральной комиссии по коммуникациям – Брендан Карр
Комиссар Федеральной торговой комиссии – Марк Мидор
Председатель Федеральной торговой комиссии – Эндрю Фергюсон