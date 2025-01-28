Трамп заявил, что намерен увеличить тарифы на металлы, микросхемы и медикаменты

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести дополнительные тарифы на импортируемые в США сталь, алюминий, медь, полупроводники, микросхемы и лекарственные препараты.

"С повышением тарифов снизятся налоги на американских работников и бизнесы. Промышленное производство вернется домой, это создаст множество рабочих мест. Запомните это слово: тарифы. Мы защитим наш народ и наши бизнесы", – заявил Трамп, выступая на партийном мероприятии в штате Флорида.

В ходе предвыборной кампании Трамп угрожал довести тарифы на импорт до 10%, а для китайских товаров сделать его еще выше. Как отмечает Huffington Post, это обойдется среднему домохозяйству в 1700-2350 долларов в год дополнительно.