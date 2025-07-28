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Экономика

БАГАЦ запретил финансировать йешивы для бросивших йешиву до урегулирования призывного статуса

Харедим
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 28 июля 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 13:31
БАГАЦ запретил финансировать йешивы для бросивших йешиву до урегулирования призывного статуса
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) постановил, что министерство социального обеспечения не сможет выделять бюджет на учеников йешив, бросивших учебу в йешиве, до тех пор, пока они не урегулируют свой призывной статус, то есть не призовутся на срочную службу или не получат окончательное освобождение от нее.

В общей сложности речь идет о 21 йешиве для 480 учеников йешив, бросивших учебу в йешивах. В 2023 году бюджет этих йешив составил 49 миллионов шекелей.

Вместе с тем, БАГАЦ отклонил требование прокуратуры о полной отмене финансирования этих йешив, постановив, что они смогут получать деньги по количеству учеников, урегулировавших свой статус.

Государственная прокуратура сообщила, что йешивам будет предоставлен переходный период в несколько месяцев, чтобы подростки имели возможность урегулировать свой статус.

Экономика
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