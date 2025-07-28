Минстрой отчитался о нехватке 12000 единиц социального жилья

Согласно отчету департамента активов и компаний в министерстве строительства и жилищного хозяйства, в конце 2024 года государство владело 47143 единицами социального жилья, что на 223 квартиры меньше, чем в 2023 году.

74,2% квартир находятся в распоряжении государственной жилищной компании "Амидар".

В 1998 году был принят закон об обновлении социального жилья, в рамках которого старые квартиры продавались жильцам со значительной скидкой, которая могла достигать 90%, и на вырученные деньги покупалось новое жилье. В общей сложности с 1998 года таким образом было продано 15582 квартиры, и куплено 3867 квартир.

Совокупный размер скидки составил 6 миллиардов шекелей, а государство выручило от продажи 4,6 миллиарда шекелей. Срок действия закона истек в 2023 году, однако последние сделки все еще рассматриваются.

Согласно управлению, средства в фонде исчерпаны, а количество единиц социального жилья на почти на 12 тысяч единиц меньше, чем в 1998 году. Стоимость покупки недостающих единиц жилья (даже без учета значительного прироста населения за указанный период) составляет 23 миллиарда шекелей.