Утверждено строительство отеля Леонардо ДиКаприо в Герцлии

Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила для вступления в силу проект строительства отеля рядом с яхтенной стоянкой в Герцлии, продвигаемый группой Хаджадж совместно с актером Леонардо ДиКаприо.

Проект предусматривает строительство 14-этажного здания с площадью помещений 51 тысяча кв.м. над землей и 8000 кв.м. под землей.

В рамках проекта будут построены два здания на 365 гостиничных номеров, зал конгрессов, торговые помещения, бассейн, ресторан и собственный яхтенный причал.

Согласно биржевым отчетам группы Хаджадж, ДиКаприо будет заниматься продвижением проекта в обмен на 10% доходов, но не менее 2,5 миллионов долларов в год.

Стоит отметить, что это не единственное сотрудничество ДиКаприо с израильскими компаниями. В 2021 году он стал инвестором израильской компании Aleph Farms, специализирующейся на производстве "стейков из пробирки".