Налоговое управление активизировало работу по выявлению арендодателей, не платящих налоги

Согласно израильскому законодательству, доход от сдачи жилья в аренду в размере до 5654 шекелей в месяц освобождается от налога. Сверх этой суммы у арендодателя есть два варианта – или платить подоходный налог по прогрессивной ставке с учетом всех других доходов, но иметь возможность списать расходы на содержание квартиры, или платить 10% налога без возможности списания.

Однако де факто в Израиле нет обязанности уведомлять власти о сдаче недвижимости в аренду, поэтому многие арендодатели не платят налог, а государство недополучает десятки если не сотни миллионов шекелей.

Все попытки налогового управления сделать такую отчетность обязательной блокируются финансовой комиссией Кнессета.

Как сообщает "Глобс", в последнее время в управлении решили пойти другим путем и активизировали перекрестный анализ данных из различных баз данных, в которых фиксируется владение недвижимостью, таких как база сделок по купле-продаже, база регистратора наследств и завещаний, различные отчетности арендаторов, в которых прилагается договор об аренде, и т.д. На основании этой работы создается база данных владельцев квартир, к которым делается официальный запрос с требованием подачи декларации об имуществе.

В налоговом управлении рассказывают, что война с Ираном существенно пополнила базу данных, поскольку арендаторы разрушенных квартир для подтверждения своего права на помощь должны были представить договор об аренде, а в некоторых случаях и арендодатели обращались в попытке получить компенсацию за потерю незадекларированного дохода.