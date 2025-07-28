Комиссия Симхона рекомендовала запретить банкам контролировать снижение цен на квартиры

Комиссия по расследованию причастности банков к установлению цен на новые квартиры во главе с председателем Национального совета по экономике Ави Симхоном опубликовала свои рекомендации.

В работе комиссии принимали участие гендиректор министерства строительства Йегуда Моргенштерн, главный экономист министерства финансов Шмуэль Абрамзон, инспектор банко в Банке Израиля Дани Хахиашвили, директор антимонопольного управления Михаль Коэн и заместитель юрсоветника правительства по гражданским делам Кармит Юлиус.

По итогам работы комиссия пришла к выводу, что на девелоперском рынке нет проблем с конкуренцией. Крупнейший девелопер занимает 2,7% рынка строительства, а доля рынка 10 крупнейших девелоперов – мене 25%.

В то же время на рынке финансирования строительства 57% приходятся на долю двух банков ("Апоалим" и "Леуми"), а "банковская пятерка" в целом занимает 91% рынка.

Также комиссия подтвердила проблематичность наличия в договорах о финансовом сопровождении строительных проектов параграфов, которые могут ограничивать возможность девелоперов снижать цены на квартиры.

В то же время исходный тезис о том, банки мешают снижению цен на жилье, доказан не был. Представленные комиссии факты показали, что в значительной части случаев эти параграфы были неактуальны или не мешали снижению цен.

В итоге комиссия рекомендовала инспектору банков распорядиться об отмене параграфов, ограничивающих возможность снижения цен, а если он не сможет это сделать, то продвигать соответствующее законодательное решение.

Кроме того, комиссия рекомендует стимулировать увеличение доли внебанковского финансирования строительных проектов.

Следует отметить, что после краха девелоперской компании "Хефциба" около 20 лет назад Закон о купле-продаже квартир сделал обязательным закрытое финансовое сопровождение строительных проектов, запрещающее перекрестное финансирование подрядчиком одних проектов за счет поступлений от других. Полученное от банка финансирование проекта может быть использовано только для этого конкретного проекта.