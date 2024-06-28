Частные сети ультраортодоксального образования отключат от систем минфина, но не до конца
Начиная со следующей недели частные сети ультраортодоксального образования "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи" будут отключены от систем министерства финансов и лишатся прямого доступа к государственному бюджету.
Сети будут вынуждены открыть отдельные банковские счета и создать собственные финансовые отделы, которые должны будут отвечать, среди прочего, за соблюдение корпоративных норм.
Кроме того, в сетях больше не будет работать аудитор министерства финансов, и им придется обеспечивать внутренний аудит самостоятельно.
Эти шаги позволят государству снять с себя ответственность за финансовое состояние обеих сетей.
В то же время полного разрыва между минфином и сетями не будет. Министерство создаст систему надзора за сетями, которая будет утверждать любую статью их расхода и любую существенную выплату.