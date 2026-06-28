С 1 июля бензин в Израиле подешевеет на 32 агоры за литр

Министерство энергетики сообщило, что в ночь на среду, 1 июля, будут обновлены цены на виды топлива, находящиеся под государственным контролем.

Максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании снизится на 32 агоры и составит 7,48 шекеля. В Эйлате, где цена не включает НДС, бензин подешевеет на 27 агорот – до 6,34 шекеля за литр. Надбавка за полное обслуживание останется без изменений: 25 агорот за литр, в Эйлате – 21 агора.

Новые цены вступят в силу в полночь между 30 июня и 1 июля.