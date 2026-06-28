Открыта восточная линия Израильской железной дороги

В воскресенье, 28 июня, началось пассажирское движение на первом участке новой восточной линии Израильской железной дороги. Открыты три новые станции: Хадера (восток), Шомрон-Тайбе и Тира-Кохав-Яир. Они соединены с модернизированной станцией Рош а-Айн (север), где пассажиры смогут пересаживаться на поезда в направлении Тель-Авива и других районов страны.

На начальном этапе линия будет работать с воскресенья по четверг примерно с 06:00 до 21:00, с частотой два поезда в час в каждом направлении. Время поездки от Хадеры до Рош а-Айна составит около 32 минут, от Шомрон-Тайбе – 18 минут, от Тира-Кохав-Яир – 11 минут. С учетом пересадки в Рош а-Айне дорога до Тель-Авива займет примерно 60, 46 и 39 минут соответственно.

Проект восточной железнодорожной линии считается одним из ключевых инфраструктурных проектов транспортной системы Израиля. Он должен разгрузить прибрежный железнодорожный коридор и шоссе, улучшить связь между районами проживания, занятости и торговли, а также повысить доступность общественного транспорта для жителей восточной части Шарона, Самарии и арабских населенных пунктов региона.

В будущем, после завершения инженерных работ и электрификации, линия будет продлена до станций Эльад, Шохам и Лод, что позволит обеспечить непрерывную поездку на юг без необходимости пересадки в пути.

В минтрансе утверждают, что новая линия позволит обеспечить движение с севера на юг без прохождения через "бутылочное горлышко" перегруженных путей Тель-Авива. По оценке министерства, "проект, как ожидается, увеличит предложение поездок по национальной железнодорожной сети примерно на 30%".

Одновременно с запуском линии будут продлены часы работы по пятницам и в субботний вечер на многих железнодорожных линиях с севера до юга страны. Этот шаг завершает период сокращенных часов работы и частичных закрытий, потребовавшихся для проведения сложных инфраструктурных работ по строительству Восточной линии.

Обслуживание по пятницам будет продлено приблизительно до 16:00, а в субботний вечер поезда будут работать до 1:00 ночи. Продление часов работы коснется десятков станций, включая Нагарию, Кармиэль, Нетанию, Бейт-Шемеш и Беэр-Шеву, часть которых страдала от сбоев или сокращения часов работы из-за проводимых работ.