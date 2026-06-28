Правительство утвердило пятилетнюю программу развития Эйлата и Хевель-Эйлот на 360 млн шекелей

Правительство утвердило пятилетнюю программу развития Эйлата и регионального совета Хевель-Эйлот общим объемом около 360 млн шекелей. Программа подготовлена по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаниягу при участии примерно 20 министерств.

Программа рассчитана на ближайшие годы и направлена на укрепление Эйлата как южных ворот Израиля, стратегического, экономического и туристического центра. Она предусматривает инвестиции в здравоохранение, транспорт, туризм, образование, занятость, инфраструктуру и повышение качества жизни жителей Эйлата и Хевель-Эйлот.

Отдельное внимание в решении правительства уделено роли региона после начала войны. Эйлат и Хевель-Эйлот приняли десятки тысяч эвакуированных, обеспечив им жилье и основные услуги, что, по оценке правительства, усилило необходимость долгосрочной поддержки и развития района.

Среди основных пунктов программы – улучшение доступности медицинских услуг и привлечение медицинских кадров, создание современного центра управления на случай чрезвычайных ситуаций, развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, улучшение связности Эйлата с другими районами страны и развитие аэропорта Рамон.

Экономический блок программы включает продвижение новых источников роста, разработку стратегического плана развития района, поддержку морского сельского хозяйства, расширение промышленной деятельности и диверсификацию рынка труда. Туристический блок предусматривает развитие туристической инфраструктуры, маркетинговые кампании и увеличение как въездного, так и внутреннего туризма.

Программа также включает инвестиции в систему образования, расширение возможностей для молодежи, развитие высшего образования и профессиональной подготовки в регионе.