Исследование: покинувшие ультраортодоксальную общину работают, но зарабатывают меньше других

Издание "Калькалист" приводит данные нового исследования, посвященного молодым людям, покинувшим ультраортодоксальную общину. Согласно исследованию, более 80% из них работают, однако уровень их доходов значительно ниже, чем у нехаредимных евреев.

По данным исследования, средняя зарплата молодых людей, отказавшихся от ультраортодоксального образа жизни, примерно на треть ниже, чем у евреев, не относящихся к харедимному сектору. При этом около 30% респондентов сообщили, что в последние годы сталкивались с бедностью.

Авторы исследования указывают, что высокий уровень занятости сам по себе не решает проблему экономического разрыва: многие выходцы из ультраортодоксальной среды выходят на рынок труда без достаточной общеобразовательной подготовки, профессиональных навыков и социальных связей, необходимых для продвижения.

"Калькалист" отмечает, что речь идет о группе, которая формально интегрируется в экономику быстрее, чем принято считать, но сталкивается с серьезными барьерами при попытке выйти на стабильный уровень доходов.