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Экономика

Исследование: приватизация электроэнергетики не привела к обещанному снижению тарифов в Израиле

Цены
Энергия
время публикации: 28 июня 2026 г., 06:26 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 06:31
Исследование: приватизация электроэнергетики не привела к обещанному снижению тарифов в Израиле
Nati Shohat/Flash90

Издание "Калькалист" опубликовало данные исследования Центра "Адва", согласно которому приватизация производства электроэнергии в Израиле и расширение участия частных производителей пока не привели к заметному снижению тарифов для потребителей.

По данным исследования, в 2022-2024 годах частные производители электроэнергии получили около 4,6 млрд шекелей "избыточной прибыли". Авторы исследования утверждают, что значительная часть выгоды от реформы осталась у производителей, а не была передана потребителям через снижение счетов за электричество.

"Калькалист" отмечает, что реформа в электроэнергетике продвигалась как шаг к конкуренции и повышению эффективности рынка. Однако, согласно выводам Центра "Адва", переход к частному производству не обеспечил домохозяйствам существенной экономии, тогда как расходы системы на закупку электроэнергии у частных производителей выросли.

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