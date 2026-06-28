"Глобс": израильские застройщики пытаются удержать покупателей на фоне отмены сделок

Издание "Глобс" пишет о заметном охлаждении на рынке новостроек: застройщики все чаще сталкиваются с отменой сделок и пытаются удерживать покупателей, которые отказываются от уже подписанных договоров или замораживают процесс покупки.

По данным "Глобс", на фоне снижения спроса строительные компании "борются за каждую отмену", пытаясь спасти сделки с помощью скидок, улучшения условий оплаты и других уступок. Речь идет прежде всего о проектах, где продажи замедлились.

Издание отмечает, что покупатели стали осторожнее из-за высокой стоимости квартир, дорогой ипотеки и неопределенности в экономике. В результате рынок, который в последние годы диктовали продавцы, постепенно становится более чувствительным к давлению со стороны покупателей.

Для строительных компаний отмена сделок означает не только потерю конкретного клиента, но и риск дальнейшего снижения темпов продаж, особенно если на рынке закрепится ожидание скидок и более выгодных условий.