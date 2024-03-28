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Экономика

В первом квартале 2024 года наметился рост инвестиций в израильский хайтек

время публикации: 28 марта 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 14:18
В первом квартале 2024 года наметился рост инвестиций в израильский хайтек
Moshe Shai/FLASH90

Согласно предварительным данным экономической компании IVC, в первом квартале 2024 года израильские стартап-компании провели 105 раундов мобилизации капитала, на 34% больше, чем в предыдущем квартале. Это первый квартал, в котором отмечен рост количества раундов мобилизации капитала, с 2022 года.

В общей сложности было мобилизовано 1,6 миллиарда долларов. Это на 10% больше, чем в предыдущем квартале, но на 10% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

На 48% выросло количество посевных и первых раундов мобилизации капитала (то есть стартапов в самом начале пути). Шесть компаний мобилизовали более 100 миллионов долларов каждая.

Больше 40% всех мобилизованных средств пришлось на долю сектора кибербезопасности.

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