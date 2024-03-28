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Экономика

Открыт онлайн-прием заявок на компенсации резервистам-предпринимателям за январь-февраль

время публикации: 28 марта 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 12:26
Открыт онлайн-прием заявок на компенсации резервистам-предпринимателям за январь-февраль
Michael Giladi/Flash90

Компенсационный фонд налогового управления и фонд помощи резервистам ЦАХАЛа объявили об открытии приема заявок на получение дотаций от резервистов, чей бизнес пострадал в результате мобилизации.

Заявку можно подать онлайн через платформу Налогового управления. Право на дотации имеют резервисты, прослужившие не менее 30 дней по срочной повестке ("Повестка номер 8"), и являющиеся владельцами бизнеса, оборот которого снизился за период резервистской службы.

Дотации будут предоставляться за период службы с января 2024 года до полугода после окончания действия первой повестки резервиста. Заявки следует подавать раз в два месяца.

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