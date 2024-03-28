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Экономика

Минобороны закупает для ЦАХАЛа 20 тысяч автоматов израильского производства

время публикации: 28 марта 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 11:53
Минобороны закупает для ЦАХАЛа 20 тысяч автоматов израильского производства
Pennsylvania State Police via AP

Управление закупок министерства обороны Израиля опубликовало тендер на покупку 20 тысяч автоматических карабинов M4A1 с опцией на закупку еще такого же количества.

По условиям тендера, не менее 51% деталей автомата должны быть произведены в Израиле, а сборка должна производиться только на территории Израиля.

До сих пор ЦАХАЛ практически все стрелковое оружие покупал в США из денег американской военной помощи. Смена вектора связана с риском эмбарго на поставку оружия и принятым для минимизации этого риска планом перехода по мере возможности на собственное производство.

Поэтому еще одним условием тендера является импорт только тех деталей, для которых не требуется получения специального разрешения на импорт.

На данный момент в Израиле есть три компании, производящие огнестрельное оружие по стандартам, отвечающим требованиям минобороны – IWI, Emtan Carmiel и Silver Shadow. Министерство обороны намерено выбрать по итогам тендера двух победителей

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