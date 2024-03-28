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Экономика

Опубликованы инструкции для владельцев солнечных панелей на случай перебоев с электричеством

время публикации: 28 марта 2024 г., 11:06 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 11:06
Опубликованы инструкции для владельцев солнечных панелей на случай перебоев с электричеством
Nati Shohat/Flash90

Управление электроэнергии опубликовало инструкции по пользованию фотовольтовыми элементами в случае перебоев в электроснабжении.

Речь идет не о новых инструкциях, а о решении увеличить информированность населения в свете возможных проблем с электроснабжением в результате войны с "Хизбаллой".

Чтобы использовать фотовольтовую панель в случае отключения электричества необходимо приобрести и установить специальный гибридный переключатель. Стоимость переключателя колеблется в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч шекелей, и устанавливать его должен дипломированный электрик.

Переключатель может за доли секунды автоматически отключить дом от электросети в случае ее неисправности, и позволить солнечным панелям продолжить снабжать дом электричеством

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