Опубликованы инструкции для владельцев солнечных панелей на случай перебоев с электричеством

Управление электроэнергии опубликовало инструкции по пользованию фотовольтовыми элементами в случае перебоев в электроснабжении.

Речь идет не о новых инструкциях, а о решении увеличить информированность населения в свете возможных проблем с электроснабжением в результате войны с "Хизбаллой".

Чтобы использовать фотовольтовую панель в случае отключения электричества необходимо приобрести и установить специальный гибридный переключатель. Стоимость переключателя колеблется в диапазоне от нескольких сотен до нескольких тысяч шекелей, и устанавливать его должен дипломированный электрик.

Переключатель может за доли секунды автоматически отключить дом от электросети в случае ее неисправности, и позволить солнечным панелям продолжить снабжать дом электричеством