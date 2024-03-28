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Экономика

Израиль и Кипр договорились ускорить прокладку подводной ЛЭП

время публикации: 28 марта 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 09:56
Израиль и Кипр договорились ускорить прокладку подводной ЛЭП
Miriam Alster/Flash90

Министр энергетики Израиля Эли Коэн и прибывший в Израиль с рабочим визитом министр промышленности и торговли Кипра Джордж Папанастасио договорились об ускорении реализации проекта по прокладке линии электропередач между двумя странами.

Проект The Great Sea Interconnector, в рамках которого по дну Средиземного моря будет проложена линия электропередач, должен соединить Израиль и Кипр с Грецией и с материковой европейской электросетью.

Такой кабель позволит Израилю продавать излишки электроэнергии, а в случае необходимости – станет резервным источником. Реализацию проекта будет осуществлять греческая компания IPTO.

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