Управление "Ткума" завершило подготовку плана восстановления Западного Негева

В воскресенье, 31 марта, директор управления "Ткума" Моше Эдри должен представить правительству план восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате вторжения террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Напомним, что еще в декабре 2023 года правительство объявило о выделении управлению 18 миллиардов шекелей на пять лет.

5,3 миллиарда шекелей уйдут на промежуточные решения для жителей, 4,6 миллиарда шекелей будут направлены на проекты в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения, 3,7 миллиарда – на строительство жилья и инфраструктуры, 2,2 миллиарда – на проекты в сфере занятости, 1,2 миллиарда – на проекты в сфере безопасности, 1,1 миллиарда – на сельское хозяйство, 300 миллионов шекелей – на увековечивание памяти жертв, 200 миллионов - на укрепление органов местной власти, столько же – на туризм, 100 миллионов – на службы спасения. Еще 400 миллионов останутся в качестве резерва.

Подробный план включает более 100 пунктов, включая такие как строительство филиала института Вингейта, укрепление колледжа "Сапир", строительство реабилитационного центра, помощь малым фермерским хозяйствам, модернизация водной инфраструктуры, развитие электросети на основе обновляемых источников энергии и т.д.