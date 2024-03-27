Оборонный концерн "Рафаэль" отчитался о рекорде продаж

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" опубликовал финансовый отчет за 2023 год, сообщив о рекордных в своей истории продажах на сумму 14 миллиардов шекелей, что на 21% больше показателя 2022 года.

Портфель заказов концерна достиг 52 миллиардов шекелей, из которых 57% приходятся на иностранных заказчиков, а 43% - на министерство обороны Израиля.

"Рафаэль" закончил 2023 год с чистой прибылью в размере 588 миллионов шекелей, увеличив ее на 17% по сравнению с предшествовавшим годом.

Крупнейшей сделкой года для "Рафаэля" стала продажа Финляндии системы ПРО "Праща Давида" на общую сумму 1,3 миллиарда шекелей.

В ушедшем году концерн представил первую в мире ракету-перехватчик для сверхзвуковых ракет Sky Sonic и существенно продвинулся в разработке лазерной системы ПРО "Щит света".