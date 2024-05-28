Digital Shekel Challenge: Банк Израиля приглашает желающих разрабатывать приложения для криптошекеля

В рамках продвижения эмиссии цифрового шекеля Банк Израиля объявил о запуске проекта Digital Shekel Challenge, пригласив различные структуры принять участие в разработке различных прикладных решений.

Разработчики, которые выразят желание участвовать в проекте, получат доступ к прототипу системы цифрового шекеля, созданному Банком Израиля, и к его программному интерфейсу (API).

Они смогут разрабатывать приложения, осуществлять исследовательскую деятельность, изучая потенциал использования системы, и т.д.

Подавать заявки на участие смогут как частные, так и общественные и академические структуры.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о криптовалюте, аналогичной Bitcoin или Etherium, а о цифровой версии обычной фиатной валюты, эмиссия которой контролируется центральным банком.

Цель эмиссии "криптошекелей" и иных подобных валют – облегчение возможности исключения посредников при передаче денег в виде банков и кредитных компаний, и сосредоточение посреднических функций в руках центробанка.

Ранее Банк Израиля уже провел несколько экспериментов с цифровым шекелем, и проект Digital Shekel Challenge является очередным этапом этих экспериментов.