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Экономика

Digital Shekel Challenge: Банк Израиля приглашает желающих разрабатывать приложения для криптошекеля

время публикации: 28 мая 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 21:31
Digital Shekel Challenge: Банк Израиля приглашает желающих разрабатывать приложения для криптошекеля
AP Photo/Kin Cheung/Orel Cohen/FLASH90

В рамках продвижения эмиссии цифрового шекеля Банк Израиля объявил о запуске проекта Digital Shekel Challenge, пригласив различные структуры принять участие в разработке различных прикладных решений.

Разработчики, которые выразят желание участвовать в проекте, получат доступ к прототипу системы цифрового шекеля, созданному Банком Израиля, и к его программному интерфейсу (API).

Они смогут разрабатывать приложения, осуществлять исследовательскую деятельность, изучая потенциал использования системы, и т.д.

Подавать заявки на участие смогут как частные, так и общественные и академические структуры.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о криптовалюте, аналогичной Bitcoin или Etherium, а о цифровой версии обычной фиатной валюты, эмиссия которой контролируется центральным банком.

Цель эмиссии "криптошекелей" и иных подобных валют – облегчение возможности исключения посредников при передаче денег в виде банков и кредитных компаний, и сосредоточение посреднических функций в руках центробанка.

Ранее Банк Израиля уже провел несколько экспериментов с цифровым шекелем, и проект Digital Shekel Challenge является очередным этапом этих экспериментов.

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