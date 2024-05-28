Прокуратура начала проверку финансовой деятельности сети "А-Хинух а-Ацмаи"

Государственный прокурор Амит Айсман распорядился начать уголовную проверку подозрений на серьезные финансовые правонарушения, приведшие к образованию значительного дефицита в бюджете сети ультраортодоксальных школ "А-Хинух а-Ацмаи".

Проверка поручена заместителю госпрокурора по уголовным делам.

Ранее сегодня стало известно, что сеть начала рассылку учителям вызовов на слушания перед увольнением. Таким образом в сети хотят подстраховаться на случай, если сеть не получит бюджеты, обещанные ей в рамках коалиционных соглашений, и если возникнут проблемы в связи с поданными против нее многочисленными исками.

Напомним, что в апреле этого года управление регистратора некоммерческих организаций отклонило запрос сети о получении справки о надлежащем управлении.

Данная справка необходима для продолжения деятельности управляющей сетью школ НКО и для получения ею государственного финансирования.

В ответе на запрос аудитор Илан Дана из управления регистратора НКО потребовал от руководства сети предоставить ответы касательно проблем, выявленных в предыдущих финансовых отчетах.

В частности, речь идет о долге перед налоговым управлением на сумму 59 миллионов шекелей, который, по утверждению НКО, за нее должно погасить министерство финансов, о 68 исках против НКО, включая 35 исков в судах по трудовым спорам, в том числе 8 представительских.