Wolt Israel подозревается в уклонении от уплаты налогов
время публикации: 28 мая 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 09:14
Следователи Налогового управления задержали заместителя генерального директора израильского представительства курьерской компании Wolt Элиягу Юсефьяна в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов.
Компания Wolt Israel подозревается в выписывании компании TBO, выдающей зарплатные ведомости самозанятым, фиктивных квитанций на общую сумму 230 миллионов шекелей, что позволило компании сэкономить 33,5 миллиона шекелей налогов.
Юсефьян после допроса был доставлен в суд и освобожден на ограничительных условиях, включая залог в размере 100 тысяч шекелей.
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