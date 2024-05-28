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Экономика

Wolt Israel подозревается в уклонении от уплаты налогов

время публикации: 28 мая 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 09:14
Wolt Israel подозревается в уклонении от уплаты налогов
Yonatan Sindel/Flash90

Следователи Налогового управления задержали заместителя генерального директора израильского представительства курьерской компании Wolt Элиягу Юсефьяна в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов.

Компания Wolt Israel подозревается в выписывании компании TBO, выдающей зарплатные ведомости самозанятым, фиктивных квитанций на общую сумму 230 миллионов шекелей, что позволило компании сэкономить 33,5 миллиона шекелей налогов.

Юсефьян после допроса был доставлен в суд и освобожден на ограничительных условиях, включая залог в размере 100 тысяч шекелей.

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