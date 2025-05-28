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Экономика

"Эльбит" сообщил о серии морских контрактов на 330 миллионов долларов

Оборонка
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:40
"Эльбит" сообщил о серии морских контрактов на 330 миллионов долларов
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о подписании нескольких контрактов на поставку морских вооружений и технологий на общую сумму 330 миллионов долларов.

Среди покупателей – страны Северо-Атлантического альянса.

В частности, концерн получил заказы на поставку противолодочных систем, таких как сонар TRAPS, систем ведения боя, радиоэлектронной борьбы, продвинутых электрооптических решений, безэкипажных морских систем Seagull.

Также контракты включают модернизацию различных систем, установленных на патрульных катерах и фрегатах.

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