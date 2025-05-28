Исследование: женщины в хайтеке зарабатывают меньше, потому что реже меняют работу

Исследование, проведенное профессором Итаем Атаром (Тель-Авивский университет), доктором Сарит Вайсборд (Еврейский университет), доктором Асафом Кобо (Управление инноваций), доктором Ноамом Грувером (МВФ) и Ноа Барнир (Тель-Авивский университет), показало, что вероятность смены места работы женщиной, работающей в израильской индустрии высоких технологий, на 25% ниже, чем у мужчины, сообщает The Marker.

Исследование основано на данных ЦСБ о 240 тысячах работников хайтека в возрасте до 30 лет в период с 2005 по 2018 год.

Анализ был проведен с целью выявить причины разницы в зарплате между мужчинами и женщинами в хайтеке, составляющей от 16% и больше.

Исследование показало, что в начале карьеры разница в зарплатах достаточно маленькая, и начинает расти по мере накопления стажа.

Смена места работы, согласно исследованию, позволяет повысить зарплату на 10-13%, как мужчинам, так и женщинам, однако женщины реже меняют место работы, что является одним из факторов, объясняющих рост разницы в зарплате.

Еще одним фактором является удаленность рабочего места от дома. Если до появления детей мужчины и женщины готовы ездить на работу одинаково, то после появления ребенка круг рабочих мест, географически доступных для женщины, сокращается сильнее, чем для мужчины.

Исследователи также обнаружили, что в хайтек-компаниях, рядом с которыми открылись офисы крупной международной хайтек-корпорации (Google, Microsoft и т.д.), мужчины получали повышение зарплаты чаще и больше, чем женщины.