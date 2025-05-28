Суд: требование вернуться работать в офис является ухудшением условий труда

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам отклонил требование проект-менеджера признать незаконным его увольнение из-за отказа вернуться с удаленной работы на работу из офиса.

Истец утверждал, что компания изменила в одностороннем порядке условия его работы после того, как он в течение 8 лет с ведома и согласия компании работал удаленно, и что требование начать работать в офисе в Раанане при том, что он живет в Ашдоде, является ухудшением условий труда, дающим право на повышенную компенсацию за незаконное увольнение.

Компания, в свою очередь, утверждала, что речь идет об административном решении, касающемся всех работников в связи с изменением политики после окончания пандемии коронавируса. Согласно компании, работник не был уволен, а решил не являться на работу по собственному желанию. При этом компания предлагала работнику предоставить ему рабочий автомобиль и засчитывать часы проезда на работу и с работы в качестве рабочих часов.

В итоге суд принял сторону компании, постановив, что речь идет об увольнении по собственному желанию, а не о незаконном увольнении. Однако поскольку переход с удаленной работы на работу из офиса является ухудшением условий труда, работник будет считаться "уволившимся с правами уволенного", то есть имеющим право на получение выходного пособия в полном объеме и на пособие по безработице с первого дня, без необходимости ждать три месяца.