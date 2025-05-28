Биржа Дамаска возобновит работу
время публикации: 28 мая 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 06:51
Министерство финансов Сирии объявило, что Дамасская биржа ценных бумаг возобновит торги 2 июня 2025 года впервые после падения режима Башара Асада.
Биржа была основана в 2009 году и функционировала на протяжении всего периода гражданской войны, хотя и в некоторые периоды – в минимальном режиме.
На ней торгуются акции двух десятков сирийских компаний, в основном финансового сектора, а также государственные облигации и исламские финансовые инструменты.
Торги на бирже прекратились после падения режима Асада.