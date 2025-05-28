x
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2025
|
28 мая 2025
|
последняя новость: 08:00
28 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Биржа Дамаска возобновит работу

Сирия
Финансы
время публикации: 28 мая 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 06:51
Биржа Дамаска возобновит работу
AP Photo/Omar Sanadiki

Министерство финансов Сирии объявило, что Дамасская биржа ценных бумаг возобновит торги 2 июня 2025 года впервые после падения режима Башара Асада.

Биржа была основана в 2009 году и функционировала на протяжении всего периода гражданской войны, хотя и в некоторые периоды – в минимальном режиме.

На ней торгуются акции двух десятков сирийских компаний, в основном финансового сектора, а также государственные облигации и исламские финансовые инструменты.

Торги на бирже прекратились после падения режима Асада.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook