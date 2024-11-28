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Экономика

За месяц до конкурса "Мисс Америка" подано заявление о банкротстве управляющей компании

Судебные решения
Банкротство
время публикации: 28 ноября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 14:08
За месяц до конкурса "Мисс Америка" подано заявление о банкротстве управляющей компании
AP Photo/Steven Senne

Бизнесмен Гленн Штрауб направил заявление в суд США по делам о банкротстве в Уэст-Палм-Бич (Флорида), утверждая, что компания, управляющая конкурсом "Мисс Америка", должна кредиторам 4 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Робин Флеминг, которая стала президентом и генеральным директором Miss America Competition в 2023 году, подала в суд другое заявление, утверждая, что компания не испытывает финансовых трудностей. По ее версии, речь идет о "недобросовестной" попытке Штрауба вернуть себе контроль над конкурсом, пишет Wall Street Journal. По словам Флеминг, Штрауб не является фактическим владельцем Miss America Competition, а значит не может подавать от своего имени заявления о банкротстве.

Примечательно, что эти юридические баталии происходят за считанные недели до конкурса "Мисс Америка 2025", который должен стартовать 1 января в Орландо.

Экономика
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