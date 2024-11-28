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Air Seychelles возвращается в Израиль с рейсами на Сейшелы и Маврикий

Туризм
Авиация
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:50

Авиакомпания Air Seychelles объявила о возобновлении полетов в Израиль начиная с 8 января 2025 года. Авиакомпания будет осуществлять два рейса в неделю, в том числе один – на Маврикий с промежуточной посадкой на Сейшелах.

Напомним, что накануне о возобновлении полетов в Израиль объявили Wizz Air и Azal. Ожидается, что в ближайшее время о возобновлении полетов объявит Aegean Airlines.

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