Air Seychelles возвращается в Израиль с рейсами на Сейшелы и Маврикий
время публикации: 28 ноября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 12:50
Авиакомпания Air Seychelles объявила о возобновлении полетов в Израиль начиная с 8 января 2025 года. Авиакомпания будет осуществлять два рейса в неделю, в том числе один – на Маврикий с промежуточной посадкой на Сейшелах.
Напомним, что накануне о возобновлении полетов в Израиль объявили Wizz Air и Azal. Ожидается, что в ближайшее время о возобновлении полетов объявит Aegean Airlines.