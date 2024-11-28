В Израиле изменен механизм расчета платы за парковку на автостоянках
время публикации: 28 ноября 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 08:13
Кнессет 33 голосами, при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших против, утвердил в итоговом чтении законопроект Наамы Лазими ("Авода") об изменении механизма расчета платы за парковку на автомобильных стоянках.
По новым правилам, единицей расчета платы за парковку будет минута, начиная с первого часа парковки, а не четверть часа со второго часа парковки, как до сих пор.
При этом министр внутренних дел будет иметь право, с согласия министра транспорта и экономической комиссии Кнессета, освободить от действия закона автостоянки, взимающие плату за парковку ниже суммы, которая будет установлена в соответствующих постановлениях.
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