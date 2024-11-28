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Экономика

В Израиле изменен механизм расчета платы за парковку на автостоянках

Законы
Автомобили
время публикации: 28 ноября 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 08:13
В Израиле изменен механизм расчета платы за парковку на автостоянках
Nati Shohat/Flash90

Кнессет 33 голосами, при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших против, утвердил в итоговом чтении законопроект Наамы Лазими ("Авода") об изменении механизма расчета платы за парковку на автомобильных стоянках.

По новым правилам, единицей расчета платы за парковку будет минута, начиная с первого часа парковки, а не четверть часа со второго часа парковки, как до сих пор.

При этом министр внутренних дел будет иметь право, с согласия министра транспорта и экономической комиссии Кнессета, освободить от действия закона автостоянки, взимающие плату за парковку ниже суммы, которая будет установлена в соответствующих постановлениях.

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