В Израиле изменен механизм расчета платы за парковку на автостоянках

Кнессет 33 голосами, при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших против, утвердил в итоговом чтении законопроект Наамы Лазими ("Авода") об изменении механизма расчета платы за парковку на автомобильных стоянках.

По новым правилам, единицей расчета платы за парковку будет минута, начиная с первого часа парковки, а не четверть часа со второго часа парковки, как до сих пор.

При этом министр внутренних дел будет иметь право, с согласия министра транспорта и экономической комиссии Кнессета, освободить от действия закона автостоянки, взимающие плату за парковку ниже суммы, которая будет установлена в соответствующих постановлениях.