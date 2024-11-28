Израильтяне, желающие въехать в Великобританию после 8 января, могут начать платную регистрацию

Правительство Великобритании запустило платформу предварительного скрининга для туристов, которые желают въехать в страну после 8 января 2025 года.

Платформа предназначена для туристов из стран, с которыми у Соединенного королевства имеется соглашение о безвизовом режиме, в том числе – для туристов из Израиля.

Таким туристам необходимо пройти регистрацию за несколько дней до полета в Великобританию и заплатить за это 10 британских фунтов. Регистрация будет выдаваться в течение трех дней и будет действительна в течение двух лет.

Следует подчеркнуть, что регистрация необходима и для тех, кто транзитом летит через Великобританию в другие страны.

Напомним, что Израиль вводит предварительный скрининг для туристов из стран с безвизовым режимом с 1 января 2025 года, а для граждан Германии и США он действует уже с минувшего лета.

Европейский союз планирует ввести аналогичную практику в течение 2025 года.