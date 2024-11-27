x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 18:28
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Авиакомпания Wizz Air возвращается в Израиль с 20 декабря со скидками

Авиация
Туризм
время публикации: 27 ноября 2024 г., 18:28 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 18:28
Авиакомпания Wizz Air возвращается в Израиль с 20 декабря со скидками
Moshe Shai/FLASH90

Венгерский лоукостер Wizz Air 20 декабря возобновит регулярные рейсы Тель-Авив – Ларнака в связи с заключением между Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня и снижением опасности ракетных обстрелов.

В честь своего возвращения, Wizz Air объявила о том, что первая тысяча билетов на этот рейс будет продаваться по цене в 50 евро (192 шекеля) в одну сторону. Компания будет выполнять четыре регулярных рейса Тель-Авив – Ларнака в неделю.

Остальные рейсы авиакомпании будут постепенно возвращены с 15 января 2025 года, о чем Wizz Air сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AZAL (Азербайджанские авиалинии) возвращается на рейсы в Израиль уже в ближайшую субботу, 30 ноября. Компания предоставит прямые рейсы Тель-Авив – Баку и обратно.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 ноября 2024

Польская авиакомпания LOT продлила отмену полетов в Израиль до середины декабря
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 ноября 2024

Авиакомпания Ryanair сообщила, что не вернется в Израиль до апреля 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 ноября 2024

"Эль-Аль" утроил свою прибыль по сравнению с предвоенным кварталом
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 ноября 2024

Wizz Air и Ryanair ведут переговоры с Управлением аэропортов о возвращении в Израиль