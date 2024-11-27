Авиакомпания Wizz Air возвращается в Израиль с 20 декабря со скидками

Венгерский лоукостер Wizz Air 20 декабря возобновит регулярные рейсы Тель-Авив – Ларнака в связи с заключением между Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня и снижением опасности ракетных обстрелов.

В честь своего возвращения, Wizz Air объявила о том, что первая тысяча билетов на этот рейс будет продаваться по цене в 50 евро (192 шекеля) в одну сторону. Компания будет выполнять четыре регулярных рейса Тель-Авив – Ларнака в неделю.

Остальные рейсы авиакомпании будут постепенно возвращены с 15 января 2025 года, о чем Wizz Air сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AZAL (Азербайджанские авиалинии) возвращается на рейсы в Израиль уже в ближайшую субботу, 30 ноября. Компания предоставит прямые рейсы Тель-Авив – Баку и обратно.