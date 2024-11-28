Компаниям связи запретят взимать с клиентов комиссию за оплату счетов через банк

Министерство связи опубликовало для общественных слушаний законопроект о запрете на взимание компаниями связи комиссии за оплату счетов посредством постоянных банковских поручений.

На текущий момент компании взимают с клиентов, оплачивающих счета через банк, а не кредитной картой, комиссию за оформление постоянного платежного поручения, которая может достигать 50 шекелей, а некоторые из них взимают еще и ежемесячную комиссию в размере до 13 шекелей.

Фактически речь идет об удорожании обслуживания для наиболее слабых слоев населения, у которых нет кредитной карты (около 10% клиентов компаний связи). Проверка министерства связи показала, что доходы компаний от комиссии, за вычетом операционных расходов, связанных с постоянными платежными поручениями, составляют несколько десятков миллионов шекелей в год.

Закон предусматривает возможность перехода компаний связи на предоплату, когда плата за связь посредством постоянного платежного поручения взимается за месяц вперед, а не за месяц назад.