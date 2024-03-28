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Экономика

Минсвязи снижает стоимость пользования оптоволоконной инфраструктурой "Безека" на 44%

время публикации: 28 марта 2024 г., 08:14 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 08:14
Минсвязи снижает стоимость пользования оптоволоконной инфраструктурой "Безека" на 44%
Kobi Gideon / FLASH90

Министерство связи намерено объявить 1 апреля о снижении стоимости пользования другими компаниями оптоволоконной инфраструктуры компании "Безек".

Месячная плата будет снижена с 446 шекелей за километр инфраструктуры до 250 шекелей за километр инфраструктуры.

Новый тариф будет в силе до июня 2025 года, после чего будет осуществлено дополнительное снижение.

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