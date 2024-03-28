Минсвязи снижает стоимость пользования оптоволоконной инфраструктурой "Безека" на 44%

Министерство связи намерено объявить 1 апреля о снижении стоимости пользования другими компаниями оптоволоконной инфраструктуры компании "Безек".

Месячная плата будет снижена с 446 шекелей за километр инфраструктуры до 250 шекелей за километр инфраструктуры.

Новый тариф будет в силе до июня 2025 года, после чего будет осуществлено дополнительное снижение.