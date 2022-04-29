Экономика США сократилась в первом квартале на 1,4%

Министерство торговли США сообщило, что в первом квартале 2022 года объемы американской экономики сократились на 1,4% в годовом исчислении. Это первое сокращение американского ВВП после начальной стадии пандемии COVID-19 в 2020 году.

Одной из причин сокращения экономики является так называемый эффект базы – в последнем квартале 2021 года темпы роста составили невиданные для США с 1984 года 6,9%, а данные роста каждого следующего квартала измеряются по отношению к предыдущему кварталу.

Однако основной причиной продолжают оставаться проблемы с глобальными логистическими цепочками, разрушенными пандемией, противостоянием с Китаем и вторжением России в Украину.