Иерусалим:
18 - 30°
Тель-Авив:
13 - 24°
Эйлат:
23 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика29 апреля 2022 г., 08:33

Экономика США сократилась в первом квартале на 1,4%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Экономика США сократилась в первом квартале на 1,4%

Министерство торговли США сообщило, что в первом квартале 2022 года объемы американской экономики сократились на 1,4% в годовом исчислении. Это первое сокращение американского ВВП после начальной стадии пандемии COVID-19 в 2020 году.

Одной из причин сокращения экономики является так называемый эффект базы – в последнем квартале 2021 года темпы роста составили невиданные для США с 1984 года 6,9%, а данные роста каждого следующего квартала измеряются по отношению к предыдущему кварталу.

Однако основной причиной продолжают оставаться проблемы с глобальными логистическими цепочками, разрушенными пандемией, противостоянием с Китаем и вторжением России в Украину.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:33 Экономика США сократилась в первом квартале на 1,4%
18:44 Байден попросил Конгресс США выделить еще  33,5 миллиарда долларов на помощь Украине
15:28 Итоги валютных торгов 28 апреля 2022 года: курсы доллара и евро снизились
14:32 "Яндекс" объявил о намерении продать VK сервисы "Новости" и "Дзен"
12:39 Минздрав закрыл фабрику "Элит" в Ноф а-Галиле на три месяца
12:11 1 мая бензин подорожает на 12 агорот
12:05 Paramount, Hugo Boss, Max Factor уходят из России
11:52 The Marker: на шоколадной фабрике "Элит" год не было проверок полуфабриката на сальмонеллу
11:26 Маск сообщил, что купит Coca-Cola и вернет в нее кокаин
10:20 За время войны в Украине доходы России от продажи энергоносителей удвоились
Загрузка...