ЦСБ: средний возраст израильских автомобилей вырос в 2024 году на 7 месяцев

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году на дороги Израиля вышли 396,5 тысяч новых транспортных средств, и были списаны 277,5 тысяч транспортных средств.

Таким образом, количество транспортных средств в Израиле выросло на 119 тысяч (2,9%) до 4,22 миллиона единиц.

87% транспортных средств – частные автомобили, 8,3% – коммерческие транспортные средства (грузовики, тендеры, автобусы), 4,7% – мотоциклы.

В 2024 году среднестатистический израильский автомобиль постарел на 7 месяцев. Средний возраст составил 7,7 лет.

По количеству автотранспорта на 1000 человек населения Израиль все еще сильно отстает от стран Запада. В 2024 году этот показатель вырос с 417 до 421 автомобиля на 1000 населения, тогда как на Западе этот показатель превышает 600 автомобилей на 1000 человек. Однако здесь следует учитывать отличия в возрастном составе населения. В Израиле семьи больше, и заметно больше доля несовершеннолетних.

99% микроавтобусов, 94,3% грузовиков и 87% автобусов в Израиле все еще работают на дизельном топливе. В то же время таксисты активно переходят с дизельных двигателей на гибридные, доля которых выросла до 40%.

38,3% израильских автомобилей окрашены в белый цвет. Только 10,7% автомобилей окрашены не в белый, черный или серый/серебристый.