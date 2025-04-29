x
29 апреля 2025
|
последняя новость: 09:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2025
|
29 апреля 2025
|
последняя новость: 09:23
29 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ЦСБ: средний возраст израильских автомобилей вырос в 2024 году на 7 месяцев

Автомобили
Статистика
время публикации: 29 апреля 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 09:44
ЦСБ: средний возраст израильских автомобилей вырос в 2024 году на 7 месяцев
Avshalom Sassoni/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2024 году на дороги Израиля вышли 396,5 тысяч новых транспортных средств, и были списаны 277,5 тысяч транспортных средств.

Таким образом, количество транспортных средств в Израиле выросло на 119 тысяч (2,9%) до 4,22 миллиона единиц.

87% транспортных средств – частные автомобили, 8,3% – коммерческие транспортные средства (грузовики, тендеры, автобусы), 4,7% – мотоциклы.

В 2024 году среднестатистический израильский автомобиль постарел на 7 месяцев. Средний возраст составил 7,7 лет.

По количеству автотранспорта на 1000 человек населения Израиль все еще сильно отстает от стран Запада. В 2024 году этот показатель вырос с 417 до 421 автомобиля на 1000 населения, тогда как на Западе этот показатель превышает 600 автомобилей на 1000 человек. Однако здесь следует учитывать отличия в возрастном составе населения. В Израиле семьи больше, и заметно больше доля несовершеннолетних.

99% микроавтобусов, 94,3% грузовиков и 87% автобусов в Израиле все еще работают на дизельном топливе. В то же время таксисты активно переходят с дизельных двигателей на гибридные, доля которых выросла до 40%.

38,3% израильских автомобилей окрашены в белый цвет. Только 10,7% автомобилей окрашены не в белый, черный или серый/серебристый.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook