БАГАЦ отклонил иск Метулы против правительства

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск местного совета Метулы с требованием исключить населенный пункт из решения правительства о возвращении эвакуированных жителей.

Напомним, что в петиции, поданной в БАГАЦ, говорится, что около 70% домов в Метуле разрушены, и многим семьям некуда возвращаться.

В петиции указывалось, что местному совету известно, что в январе 2025 года в правительстве обсуждалось исключение Метулы из постановления №2624 о прекращении финансирования эвакуированных жителей севера, и, хотя представители поселка не были приглашены на это заседание, можно сделать вывод, что участники совещания понимали, что для Метулы необходимо сделать исключение. Кроме того, власти Метулы, самого северного населенного пункта Израиля, указывали, что ситуация в области безопасности до сих пор вызывает опасения.

"После долгих месяцев непрерывной борьбы и бесчисленных обещаний со стороны правительственных органов и Северного командования, которые не принесли результатов, мы в нашем бедственном положении обратились за помощью в БАГАЦ с просьбой о предоставлении особого статуса для Метулы, пострадавшей беспрецедентным образом в последней войне. В ходе обсуждений и судьи, и государственный прокурор выразили солидарность с исключительным положением Метулы и признали глубокие травмы, которые пережила община. Тем не менее, к большому сожалению, БАГАЦ решил отклонить нашу петицию и не вмешиваться в решения правительства. Несмотря на глубокое чувство разочарования, я уважаю решение БАГАЦа и буду действовать в соответствии с ним. Более того, это решение укрепляет мою приверженность продолжать борьбу, с силой и решимостью, за жителей Метулы и их фундаментальное право вернуться в свои дома с достоинством и безопасностью. Мы продолжим возвышать голос жителей Метулы и сделаем все, чтобы обеспечить им лучшее будущее здесь, в нашей общине".