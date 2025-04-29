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Экономика

2 мая бензин в Израиле подешевеет на 18 агорот

время публикации: 29 апреля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 12:12
2 мая бензин в Израиле подешевеет на 18 агорот
Flash90. Фото: О.Нахшон

Министерство энергетики сообщило, что в ночь на 2 мая стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле снизится на 18 агорот и будет составлять 7 шекелей и 13 агорот при самообслуживании. Стоимость обслуживания останется неизменной – 24 агоры за литр.

В Эйлате бензин подешевеет на 16 агорот за литр до 6,04 шекеля. Стоимость обслуживания останется на уровне 20 агорот за литр.

Экономика
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