"Хеврат Хашмаль" начинает работы по переносу под землю ЛЭП в Хайфе

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила, что с 4 мая в Хайфе начнутся работы по переносу линий электропередач под землю и по демонтажу электрических столбов.

Проект будет включать в себя увеличение пропускных мощностей с учетом потенциала будущего роста потребления электричества.

Первый этап работ начнется на улицах Симха Голан и Нахаль а-Гиборим между подстанциями "Ромема" и "Шпринцак".

Напомним, что ранее схожие проекты были осуществлены в Петах-Тикве и Ноф а-Галиле.