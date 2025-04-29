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Экономика

"Хеврат Хашмаль" начинает работы по переносу под землю ЛЭП в Хайфе

время публикации: 29 апреля 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 11:58
"Хеврат Хашмаль" начинает работы по переносу под землю ЛЭП в Хайфе
Yossi Aloni/FLASH90

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила, что с 4 мая в Хайфе начнутся работы по переносу линий электропередач под землю и по демонтажу электрических столбов.

Проект будет включать в себя увеличение пропускных мощностей с учетом потенциала будущего роста потребления электричества.

Первый этап работ начнется на улицах Симха Голан и Нахаль а-Гиборим между подстанциями "Ромема" и "Шпринцак".

Напомним, что ранее схожие проекты были осуществлены в Петах-Тикве и Ноф а-Галиле.

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