"Хеврат Хашмаль" начинает работы по переносу под землю ЛЭП в Хайфе
время публикации: 29 апреля 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 11:58
Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") объявила, что с 4 мая в Хайфе начнутся работы по переносу линий электропередач под землю и по демонтажу электрических столбов.
Проект будет включать в себя увеличение пропускных мощностей с учетом потенциала будущего роста потребления электричества.
Первый этап работ начнется на улицах Симха Голан и Нахаль а-Гиборим между подстанциями "Ромема" и "Шпринцак".
Напомним, что ранее схожие проекты были осуществлены в Петах-Тикве и Ноф а-Галиле.
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