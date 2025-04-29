Движение поездов между Явне и Холоном будет заканчиваться в 21:00

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что с исхода субботы, 3 мая, и до 22 июня движение по прибрежной железнодорожной ветке между станциями Явне-Маарав и Вольфсон-Холон будет осуществляться по ограниченному расписанию.

В вечерние часы в будние дни движение будет заканчиваться в 21:00, а после прекращения движения в пятницу оно будет возобновляться только утром в воскресенье.

В указанный период будут проводиться работы по модернизации электросети.