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Экономика

Движение поездов между Явне и Холоном будет заканчиваться в 21:00

Железные дороги
время публикации: 29 апреля 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 11:38
Движение поездов между Явне и Холоном будет заканчиваться в 21:00
Yossi Aloni/FLASH90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что с исхода субботы, 3 мая, и до 22 июня движение по прибрежной железнодорожной ветке между станциями Явне-Маарав и Вольфсон-Холон будет осуществляться по ограниченному расписанию.

В вечерние часы в будние дни движение будет заканчиваться в 21:00, а после прекращения движения в пятницу оно будет возобновляться только утром в воскресенье.

В указанный период будут проводиться работы по модернизации электросети.

Экономика
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