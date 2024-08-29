Диагноз для правительства Нетаниягу и кризис в системе просвещения. Экономический обзор за неделю

Диагноз для правительства Израиля. О поведении Градуса и оптимизме Смотрича. Что может выбрать правительство из двух зол. Выстрел в ногу от министерства просвещения.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В день, когда Израиль превентивно бомбил позиции "Хизбаллы", чтобы сорвать попытку отомстить за Фуада Шукра, ведущий израильский биржевой индекс ТА-35 достиг рекордного значения, поскольку инвесторы поняли, что уже заложенный в цены сценарий более серьезного кризиса не оправдался.

Вскоре то, что знали инвесторы, подтвердили и аналитики. Рейтинговое агентство Moody's и департамент глобальных рынков агентства S&P одновременно сообщили, что этот обмен ударами все еще находится в рамках базовых сценариев, и не требует немедленного понижения кредитного рейтинга Израиля, а вероятность полномасштабной войны Израиля с "Хизбаллой" и Ираном остается низкой.

Диагноз для правительства

Откладывание дел на последний момент, сложности со следованием инструкциям и алгоритмам, неспособность удерживать внимание на малоинтересном и гиперфокус на интересующем, повседневная забывчивость – эти симптомы знакомы любому родителю ребенка с синдромом дефицита внимания.

А теперь давайте обратимся к последним событиям:

- Правительство еще в июне, когда изыскивало деньги на содержание эвакуированных северян на июль-август, знало, что в сентябре ему снова потребуются деньги. Однако с источником денег (об этом – отдельно) определились только 26 августа, и их получение займет несколько недель. В результате деньги на сентябрь (кормить северян надо сейчас, а не через несколько недель) берут где попало, в том числе – из денег, выделенных для северян, но на другие цели. Взятое обещают вернуть через несколько недель, но на севере этому уже не верят.

- Дата октябрьских праздников известна давно. Традиционный пик спроса на мед на октябрьские праздники – тоже не новость. Обычно за несколько месяцев министерства финансов и сельского хозяйства проводят тендер на беспошлинный импорт меда, победителями которого объявляются компании, предложившие самую низкую цену для потребителя. В этом году еврейский Новый год выпадает на начало октября. В правительстве спохватились только на этой неделе, и на проведение тендера времени уже нет. Поэтому будет просто объявлена беспошлинная квота на импорт меда, без обязательства импортеров продавать импортируемое по сниженным ценам.

- И снова про север. Прошло три месяца с тех пор, как правительство выделило миллиард шекелей на помощь северным населенным пунктам (да-да, именно из этого миллиарда будут взяты деньги для эвакуированных). За это время правительственная комиссия во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая должна была надзирать за выполнением решения, не собиралась ни разу, как и комиссия гендиректоров министерств во главе с гендиректором министерства главы правительства.

И это только три первых примера, попавшихся мне на глаза за последние два дня. При желании можно сюда добавить еще пару десятков подобных примеров, не выходя за рамки последнего месяца, не говоря уже о категорическом нежелании начать подготовку госбюджета на 2025, несмотря на все напоминания и призывы. Очень похоже, что у нашего правительства (как у ветви власти, включая не только политиков, но и высших чиновников), СДВГ в серьезной форме, по крайней мере в том, что касается экономических вопросов.

Ошибка Градуса и оптимизм Смотрича

Теперь про вопрос "откуда брать деньги". Публично обвинив директора бюджетного отдела минфина Йоава Градуса в непрофессионализме, узости мышления и неумении руководить, и предложив ему положить ключи на стол в случае неготовности подчиняться, министр финансов Бецалель Смотрич приказал Градусу второй раз пересмотреть рамки государственного бюджета в сторону увеличения. В итоге Градус решил проглотить оскорбление и не увольняться, а правительство утвердило решение увеличить рамки бюджета на 2024 год на 3,4 миллиарда шекелей, при этом не указав источники финансирования этого увеличения.

В принципе, реальные показатели налоговых поступлений оказались выше заложенных в проект бюджета прогнозов, и по состоянию на первое полугодие это повышение расходов может быть покрыто за счет "излишка" собранных налогов. Проблема в том, что этот рост собранных налогов происходит не за счет экономического роста, а за счет роста государственных расходов, стимулируя инфляционные процессы. О чем опять же не преминул напомнить правительству глава Банка Израиля Амир Ярон.

Кроме того, это опять игра в "ихье беседер" (израильский вариант русского "авось"), поскольку делается ставка на самый благоприятный из возможных сценариев, без запасных вариантов на случай, если что-то пойдет не так (тоже один из симптомов СДВГ, кстати). А этих "если" совсем немало, даже если ударяться в другую крайность и не брать в расчет самые мрачные сценарии.

Если же вернуться к конфликту Смотрича с Градусом, я считаю, что Градус, будучи прав в качестве специалиста (я во многом согласен с озвучиваемыми им мерами по формированию госбюджета), был неправ в качестве чиновника. Не только можно, но и нужно доказывать, спорить, отстаивать свою точку зрения перед начальником, но если начальник принял решение, то у тебя остаются два пути – или выполнять требование и пытаться дальше отстаивать свое мнение изнутри, или уволиться и тогда уже критиковать публично (мы не обсуждаем случаи, когда начальник нарушает закон). Градус решил остаться на посту и вести публичный спор со Смотричем через СМИ. Впрочем, на моей памяти уйти со своего поста, чтобы сохранить право говорить, что он думает, решился только профессор Моше Хазан, занимавший пост члена монетарной комиссии Банка Израиля.

Когда все варианты непопулярны

И еще одна новость этой недели о событии, дата которого точно известна, и о котором правительство, наложив девять месяцев назад пластырь, предпочитает не вспоминать, чтобы опять пытаться придумать решение проблемы в последние недели 2024 года.

Больничная касса "Клалит" не смогла найти страховую компанию, которая согласится обслуживать систему патронажного страхования ее членов после 31 декабря, когда прекратится действие последнего договора с компанией "Харэль". Ни одна компания не подала заявку на участие в тендере.

Тогда же истекут договоры больничных касс "Маккаби" и "Меухедет" со страховой компанией "Менора", обслуживающей и больничную кассу "Леумит" (договор с ней действует до 2027 года).

Прекращение сотрудничества со страховой компанией означает прекращение страхования новых членов кассы, а также существенное снижение страховых выплат по мере опорожнения страхового фонда.

Система страхования патронажного ухода в Израиле находится на грани катастрофы, на которую ее поставили два процесса – повышение продолжительности жизни израильтян, и щедрость израильских правительств, последовательно облегчавших возможность получения статуса, дающего право на страховые выплаты.

С 2012 по 2022 годы количество получателей пособия по старости от Ведомства национального страхования выросло на 40%, количество получателей пособия по патронажному уходу от Ведомства национального страхования выросло в 3 раза, а количество получателей страховых выплат по патронажному уходу от больничных касс – в 3,5 раза. Уже в 2019 году страховые компании объявили о прекращении продажи частных полисов по патронажному уходу, поскольку они стали нерентабельны. В 2022-2023 года страховые компании начали уходить с рынка коллективного страхования патронажного ухода через больничные кассы.

В конце 2023 года управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений утвердило договор между страховой компанией "Харэль" и больничной кассой "Клалит" сроком на один год с сокращением выплат при наступлении страхового случая с 6100 шекелей до 5000 шекелей, и увеличением размера страховых взносов на 10%.

Этот год должен был дать министерству финансов, министерству здравоохранения и управлению рынка страхования принять решение, что делать дальше. На исходе августа этим вопросом так никто и не занялся. При этом вариантов у правительства не так чтобы много. Можно обязать компанию "Менора" взять на себя обслуживание и четвертой кассы, превратив ее в монополиста, но это опять же только пластырь, который неизбежно приведет ситуацию к той же точке постоянного сокращения выплат. Два других варианта – ввести специальный налог на патронажный уход по аналогии с всеобщим налогом на здравоохранение, и полностью отдать тему Ведомству национального страхования, или же начать ужесточать критерии предоставления статуса, дающего право на пособие. Поскольку оба активных варианта будут мало популярны у избирателей и будут плохо смотреться в СМИ, полагаю, что правительство выберет вариант с "Менорой" по принципу "авось через год само рассосется".

Выстрел в ногу

Министр просвещения Йоав Киш заявил, что если организация учителей хочет бастовать ради забастовки, то он ничем не может помочь. Председатель организации учителей средних и старших классов Ран Эрез объявил, что 1 сентября учеба в средних школах не начнется.

За прошедший год стороны так и не смогли договориться о том, что же именно было согласовано ими 31 августа 2023 года. Основным камнем преткновения является требование минфина разрешить нанимать часть учителей на частные контракты с большей зарплатой.

При этом с профсоюзом учителей подобный договор заключить удалось. Минпрос получил право нанять 6% учителей для начальных школ на частный контракт с зарплатой 15-16 тысяч на полную ставку при условии, что речь идет об обладателях второй академической степени, имеющих опыт работы по своей академической специальности, и не работавших в последние три года в системе образования.

Казалось бы, у вас есть возможность показать, что предлагаемая вами мера работает. Но то, что в итоге сделал минпрос, иначе как выстрелом в ногу назвать нельзя. Решение поручить поиск учителей государственной службе трудоустройства с рассылкой соответствующего решения безработным выглядело безобразно с точки зрения восприятия населением. И не важно, что сейчас безработица составляет мизерные 2,8% и большинство тех, кто сейчас зарегистрированы в службе трудоустройства находятся там в промежутке между работами, воспринято это было как "поиск учителей без опыта на бирже труда". Почему нельзя было запустить рекламную кампанию в социальных сетях и в СМИ с упором на престиж профессии и на возможность второй карьеры, непонятно.

В итоге вместо демонстрации преимуществ продвигаемого правительством шага получилась его дискредитация, причем не только в глазах учителей, но и в глазах многих родителей. Хотя школам по-прежнему не хватает 30 тысяч учителей.