Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5%

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 4,5%, объяснив свое решение геополитической неопределенностью.

В официальном заявлении Банка Израиля указано, что с момента начала войны "Железные мечи" геополитическая неопределенность и ее влияние на экономику существенно усилились. Кроме того, Банк Израиля указывает на финансовую неопределенность, отражающуюся в большой разнице в доходности израильских государственных облигаций по сравнению с государственными облигациями США.

Ярон также указывает на растущую в последние месяцы инфляцию, которая несколько выше целевого показателя, установленного правительством.