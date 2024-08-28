Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5%
время публикации: 28 августа 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 16:45
Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 4,5%, объяснив свое решение геополитической неопределенностью.
В официальном заявлении Банка Израиля указано, что с момента начала войны "Железные мечи" геополитическая неопределенность и ее влияние на экономику существенно усилились. Кроме того, Банк Израиля указывает на финансовую неопределенность, отражающуюся в большой разнице в доходности израильских государственных облигаций по сравнению с государственными облигациями США.
Ярон также указывает на растущую в последние месяцы инфляцию, которая несколько выше целевого показателя, установленного правительством.
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