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Экономика

"Почта Израиля" выплатила "Почте Китая" задолженность за 2019-2020 годы

время публикации: 29 августа 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 16:38
"Почта Израиля" выплатила "Почте Китая" задолженность за 2019-2020 годы
Nati Shohat/Flash90

"Почта Израиля" завершает второй квартал текущего года с повышением доходов на 3,5% в сравнении с первым кварталом. Кроме того, "Почта Израиля" выплатила задолженность в размере 270 миллионов шекелей "Почте Китая" (China Post), эта сумма задолженности накопилась за 2019-2020 годы. Последний платеж в размере 40 миллионов шекелей будет внесен в ближайшие дни.

Как сообщает в четверг, 29 августа, экономическое издание "Калькалист", задолженность возникла из-за завышенного авансового платежа, внесенного концерном China Post.

В соответствии с действующими международными соглашениями, отправляющая почту компания платит получающей почту компании авансовый платеж в начале года, он рассчитывается на основании объемов почтовых отправлений годом ранее. Однако в связи с пандемией коронавируса, объем почты, как и количество перелетов, в 2019-2020 годах оказались значительно ниже планируемых.

В соответствии с отчетом "Почты Израиля" за второй квартал 2024 года, доходы концерна в отчетный период составили 427 миллионов шекелей, что на 3,5% больше, чем в первом квартале текущего года.

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