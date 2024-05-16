x
16 мая 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2024
|
16 мая 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде

время публикации: 16 мая 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 18:00
Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде
AP Photo/John Leicester

7 мая почтовое ведомство Израиля выпустило серию из трех марок, посвященную участию израильских спортсменов в Парижской олимпиаде.

У каждой марки есть купон.

Дизайнер серии Давид Бен-Адор.

На марке номиналом 4.4 шекеля изображена пулевая стрельба, 7.5 - синхронное плавание, 8.8 - велосипедный спорт.

Посмотреть на марки можно на портале коллекционеров и сайте почты Израиля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024

Рекорд "Бреста" и другие. Участники Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Кайтсерфинг. Во время гонки чемпионата мира израильтянин попал в аварию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Глава МВД Франции: пресечены 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня