Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде

7 мая почтовое ведомство Израиля выпустило серию из трех марок, посвященную участию израильских спортсменов в Парижской олимпиаде.

У каждой марки есть купон.

Дизайнер серии Давид Бен-Адор.

На марке номиналом 4.4 шекеля изображена пулевая стрельба, 7.5 - синхронное плавание, 8.8 - велосипедный спорт.

Посмотреть на марки можно на портале коллекционеров и сайте почты Израиля.