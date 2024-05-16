Почта Израиля выпустила серию марок, посвященную участию израильтян в Парижской олимпиаде
время публикации: 16 мая 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 18:00
7 мая почтовое ведомство Израиля выпустило серию из трех марок, посвященную участию израильских спортсменов в Парижской олимпиаде.
У каждой марки есть купон.
Дизайнер серии Давид Бен-Адор.
На марке номиналом 4.4 шекеля изображена пулевая стрельба, 7.5 - синхронное плавание, 8.8 - велосипедный спорт.
Посмотреть на марки можно на портале коллекционеров и сайте почты Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024