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NEWSru.co.il :: Экономика29 декабря 2021 г., 08:01

Суд облегчил израильтянам подачу исков против Apple

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Суд облегчил израильтянам подачу исков против Apple

Тель-Авивский окружной суд постановил, что уведомление о подаче иска против корпорации Apple может быть вручено компании Apple Israel, отвечающей за разработки корпорации в Израиле, или компании iDigital, являющейся эксклюзивным дистрибьютором продукции Apple в Израиле.

Постановление было вынесено в рамках рассмотрения группы представительских исков против Apple в связи с искусственным замедлением скорости работы смартфонов iPhone с целью убедить их держателей перейти на новую модель.

В США Apple уже выплатил до полумиллиарда долларов компенсаций в рамках исков по данному поводу. Во Франции и Италии на корпорацию были наложены крупные штрафы.


Напомним, что в январе 2021 года Тель-Авивский окружной суд отклонил позицию Apple, согласно которой у корпорации нет официального представительства в Израиле, подчеркнув, что глобальная корпорация таких масштабов, занимающаяся маркетингом своей продукции в любой точке мира, должна предоставлять потребителям возможность судиться с ней в тех инстанциях, к которым они имеют доступ.

Отметим, что в последние годы схожие постановления выносились в исках израильтян против Facebook, Booking, Amazon и ряда других глобальных интернет-корпораций.

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