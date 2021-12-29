McDonalds Israel объявил о повышении цен на 1,25%
Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds Israel объявила о повышении цен в своем меню на 1,25% с 29 декабря 2021 года. При этом цена детских порций останется неизменной.
В последний раз цены в сети повышались 4 года назад, а на детские порции – 7 лет назад.
В качестве причин для подорожания указываются налог на сладкие напитки и на одноразовую посуду, из-за которых стоимость напитков вырастет на 1 шекель, повышение зарплат на 6%, подорожание почти всех видов сырья.
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