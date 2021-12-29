"Битуах Леуми": 21% израильтян живут ниже черты бедности

Институт Национального страхования Израиля ("Битуах Леуми") опубликовал ежегодный отчет о бедности. Согласно документу, 21% израильтян находится за чертой бедности, но если бы не действия правительства, ситуация была бы значительно хуже.

В 2020 году уровень жизни в Израиле вырос на 2,4%. "Битуах Леуми" полагает, что, если бы не пакеты помощи пострадавшим от коронавируса, отпуск за государственный счет и другие выплаты правительства, уровень жизни снизился бы на 10%.

В 2019 году за чертой бедности находились 21,6% израильских граждан. Отметим, что этот показатель на одного взрослого составляет 2811 шекеля в месяц, а для детей около 1800 шекелей. Семья с тремя детьми считается бедной, если ее месячный доход не превышает 10543 шекеля.

"Пандемия коронавируса стала причиной глубокого экономического кризиса. Сократились доходы большей части работников, однако в наибольшей степени пострадали слабые слои населения, чьи доходы и ранее были низкими", - отмечается в отчете.