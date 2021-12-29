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NEWSru.co.il :: Экономика29 декабря 2021 г., 11:10

Маск продал акции Tesla еще на 1 миллиард долларов

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Маск продал акции Tesla еще на 1 миллиард долларов

Основатель и владелец контрольного пакета акций автомобильного концерна Tesla Илон Маск продолжает реализовывать находящиеся в его распоряжении акции.

В среду, 29 декабря, Tesla уведомила управление ценных бумаг о продаже Маском опционов на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене $6,24 за акцию. Также было реализовано 934 090 акций общей стоимостью около $1,02 млрд.

В общей сложности с 8 ноября, когда Маск провел в своем микроблоге Twitter опрос по поводу продажи 10% принадлежащего ему пакета акций Tesla, он реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, который истекает в августе 2022 года.


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